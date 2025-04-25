Ремонт Орловского путепровода начнется в июне

Фото Дмитрия Дзюбина.

Подрядчик в ходе аукциона определен, контракт на проведение работ заключили. Его стоимость – чуть более 750 млн рублей.

25 апреля глава администрации Тулы Илья Беспалов провел совещание по реконструкции мостового сооружения.

Ремонт Орловского путепровода проведут в два этапа в течение 2025–2026 годов. В этом году ремонт будут проводить на половине путепровода со стороны Калужского шоссе. В следующем — со стороны ул. Рязанской.

К демонтажу первой половины мостового сооружения подрядчик планирует приступить в начале июня.

Движение будет осуществляться по четырем полосам (две в одну сторону и две в другую). Прорабатывается вопрос организации выделенной полосы для общественного транспорта. В этом году трамваи и троллейбусы продолжат движение по путепроводу, ремонтные работы их не коснутся.

— Реконструкция мостового сооружения нужна, проект непростой. В любом случае неудобства на время ремонта придется потерпеть. Но их необходимо для жителей максимально минимизировать, — подчеркнул Илья Беспалов.

Глава администрации поручил управлению по транспорту и дорожному хозяйству совместно с подрядчиком схему организации дорожного движения в ближайшее время доработать и согласовать с ГИБДД.

Также Илья Беспалов отметил, что подрядной организации будет оказана всесторонняя поддержка при выполнении работ, в том числе в вопросе выноса инженерных коммуникаций, которые проходят как по самому путепроводу, так и вблизи него.