Тульская 106-я дивизия отпраздновала 81-й день рождения: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина и пресс-службы правительства Тульской области.

Заместитель губернатора Тульской области Владимир Цибульский и врио командира 106-й гвардейской дивизии, полковник Роман Муравьёв возложили цветы к памятнику военнослужащим дивизии, погибшим при исполнении воинского долга.

От имени губернатора Тульской области Дмитрия Миляева Владимир Цибульский поздравил военнослужащих и ветеранов ВДВ на торжественном построении.

— История дивизии полна примеров мужества, отваги и самоотверженности. Вы по праву можете гордиться славной историей легендарной крылатой пехоты, именами ее отцов-основателей. Равняться на своих предшественников и старших товарищей, которые всегда с честью решали поставленные задачи, демонстрировали высочайший уровень подготовки, несгибаемый характер и взаимовыручку. Сегодня эти ратные, патриотические традиции достойно продолжают десантники, участвующие в специальной военной операции. Они с честью решают поставленные задачи, проявляют мужество и отвагу, силу духа и характер, плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию. Уверен, что вы и впредь будете эффективно и с честью выполнять все поставленные задачи, — сказал Владимир Цибульский.

Он поблагодарил десантников за службу и верность Родине. А также — ветеранов ВДВ, которые подают пример молодым бойцам, укрепляют моральный дух воинов, делятся с ними бесценным опытом.

Мероприятие завершилось концертом ВИА дивизии «Крылатая гвардия».