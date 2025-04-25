В Тульской области Роспотребнадзор забраковал более 7 тысяч нелегальных товаров

В январе–марте 2025 года специалисты Роспотребнадзора по Тульской области проверили магазины, торгующие товарами, которые обязательно нужно помечать специальным цифровым кодом. В итоге:
- Товары продавались без нужных знаков и обозначений.
- Не хватало важных данных на упаковке.
- Некоторые продукты оказались просроченными (табак, косметика, пищевые добавки).
- Некоторых документов, доказывающих безопасность товара, вообще не было.
Проверяющие изъяли более 7,2 тысячи единиц нелегальной продукции (в том числе 2,8 тысячи единиц табачной и никотинсодержащей продукции, 2,6 тысячи единиц одежды и обуви, 519 шин, 39 флаконов духов, 68 единиц упакованной воды, 972 БАДа к пище и 222 единицы антисептиков).
В отношении виновных возбуждено 114 дел об административном правонарушении.