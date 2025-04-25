В Тульской области Роспотребнадзор забраковал более 7 тысяч нелегальных товаров

Фото из архива Myslo.

В январе–марте 2025 года специалисты Роспотребнадзора по Тульской области проверили магазины, торгующие товарами, которые обязательно нужно помечать специальным цифровым кодом. В итоге:

Товары продавались без нужных знаков и обозначений.

Не хватало важных данных на упаковке.

Некоторые продукты оказались просроченными (табак, косметика, пищевые добавки).

Некоторых документов, доказывающих безопасность товара, вообще не было.

Проверяющие изъяли более 7,2 тысячи единиц нелегальной продукции (в том числе 2,8 тысячи единиц табачной и никотинсодержащей продукции, 2,6 тысячи единиц одежды и обуви, 519 шин, 39 флаконов духов, 68 единиц упакованной воды, 972 БАДа к пище и 222 единицы антисептиков).

В отношении виновных возбуждено 114 дел об административном правонарушении.