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Тульская область направит 15 млн рублей на опиловку деревьев вдоль дорог

Тульская область направит 15 млн рублей на опиловку деревьев вдоль дорог

Работы будут проводиться во всех районах региона.

На портале Госзакупок объявлен аукцион на право выполнения работ по удалению и опиловке деревьев в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования. Работы будут проводиться в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тульской области.

Максимальная сумма контракта составляет 15 млн рублей. 

Сколько и где именно необходимо провести опиловку или выкорчевать деревья не сообщается. Отмечается, что работы будут выполняться по заявке во всех районах Тульской области. Подрядчик обязан выполнить задание в течение 5 дней с момента его получения.

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15 февраля, в 19:09 −1
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