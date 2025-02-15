Тульская область направит 15 млн рублей на опиловку деревьев вдоль дорог

На портале Госзакупок объявлен аукцион на право выполнения работ по удалению и опиловке деревьев в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования. Работы будут проводиться в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тульской области.

Максимальная сумма контракта составляет 15 млн рублей.

Сколько и где именно необходимо провести опиловку или выкорчевать деревья не сообщается. Отмечается, что работы будут выполняться по заявке во всех районах Тульской области. Подрядчик обязан выполнить задание в течение 5 дней с момента его получения.