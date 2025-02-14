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Глава Кадрового центра «Работа России» Тульской области проведет личные приемы граждан
Фото: https://vk.com/rabota_tulobl.

Глава Кадрового центра «Работа России» Тульской области проведет личные приемы граждан

Встречи будут проводиться раз в две недели.

В феврале руководитель Кадрового центра «Работа России» Тульской области Владимир Попков начнет проводить личные приемы граждан. Такие встречи будут проходить раз в две недели для полномерной обработки информации и оперативного решения жизненной ситуации.

Первый прием состоится для участников СВО и членов их семей 19 февраля в 14.30 по адресу: Тула, ул. Демонстрации, д. 34.

Как сообщает Кадровый центр, граждане должны пройти предварительную регистрацию по ссылке или записаться по номеру телефона 8-(4872)33-80-36 (добавочный — 302) в четверг или в пятницу с 10.00 до 12.30. 

В день посещения обязательно нужно иметь при себе паспорт.
 

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