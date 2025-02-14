Глава Кадрового центра «Работа России» Тульской области проведет личные приемы граждан

В феврале руководитель Кадрового центра «Работа России» Тульской области Владимир Попков начнет проводить личные приемы граждан. Такие встречи будут проходить раз в две недели для полномерной обработки информации и оперативного решения жизненной ситуации.
Первый прием состоится для участников СВО и членов их семей 19 февраля в 14.30 по адресу: Тула, ул. Демонстрации, д. 34.
Как сообщает Кадровый центр, граждане должны пройти предварительную регистрацию по ссылке или записаться по номеру телефона 8-(4872)33-80-36 (добавочный — 302) в четверг или в пятницу с 10.00 до 12.30.
В день посещения обязательно нужно иметь при себе паспорт.