Глава Кадрового центра «Работа России» Тульской области проведет личные приемы граждан

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Встречи будут проводиться раз в две недели.

В феврале руководитель Кадрового центра «Работа России» Тульской области Владимир Попков начнет проводить личные приемы граждан. Такие встречи будут проходить раз в две недели для полномерной обработки информации и оперативного решения жизненной ситуации.

Первый прием состоится для участников СВО и членов их семей 19 февраля в 14.30 по адресу: Тула, ул. Демонстрации, д. 34.

Как сообщает Кадровый центр, граждане должны пройти предварительную регистрацию по ссылке или записаться по номеру телефона 8-(4872)33-80-36 (добавочный — 302) в четверг или в пятницу с 10.00 до 12.30.

В день посещения обязательно нужно иметь при себе паспорт.

