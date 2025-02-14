  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На пр. Ленина водитель маршрутки высадил пассажиров прямо на дорогу - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На пр. Ленина водитель маршрутки высадил пассажиров прямо на дорогу

На пр. Ленина водитель маршрутки высадил пассажиров прямо на дорогу

Видео с нарушителем появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на пр. Ленина в Туле. На записи видно, как пассажиров маршрутки № 30 высадили на проезжую часть. Судя по количеству вышедших из салона людей, водитель рассчитывал перестроиться и подъехать к остановке в самый последний момент, но там было занято. 

«Остановка „Ул. Гоголевская“. Снято 12 февраля, в 09:01», — уточнил автор кадров. 
 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Рязанской водитель за 2 секунды дважды нарушил ПДД
Дежурная часть
На ул. Рязанской водитель за 2 секунды дважды нарушил ПДД
сегодня, в 16:46, 4 497 0
В Туле водитель Lada непринужденно проехал под «кирпич»
Дежурная часть
В Туле водитель Lada непринужденно проехал под «кирпич»
вчера, в 20:15, 21 1104 2
На ул. Кирова водитель кроссовера решил, что не может ждать
Дежурная часть
На ул. Кирова водитель кроссовера решил, что не может ждать
вчера, в 17:31, 52 1212 1
На пр. Ленина водитель Land Cruiser долго и уверенно ехал по встречке 
Дежурная часть
На пр. Ленина водитель Land Cruiser долго и уверенно ехал по встречке 
12 февраля, в 22:30, 35 2235 3

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 20:14 0
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Глава Кадрового центра «Работа России» Тульской области проведет личные приемы граждан
Глава Кадрового центра «Работа России» Тульской области проведет личные приемы граждан
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.