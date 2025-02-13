Опрос: 45% туляков отрицательно относятся к татуировкам

Фото из архива Myslo.

Наличие татуировок у кандидата формально не может служить законным основанием для отказа в приеме на работу. Однако в некоторых профессиональных сферах, таких как банковское дело, клиентский сервис или отделы продаж, существует негласное правило, согласно которому татуировки на открытых участках тела недопустимы.

5 из 100 рекрутеров признались, что в их практике были случаи, когда татуировки становились реальной причиной отказа в трудоустройстве.

Отношение к татуировкам в обществе остается неоднозначным. Согласно опросам, 23% экономически активного населения Тулы относятся к ним положительно, а 45% — отрицательно. При этом каждый третий респондент затруднился дать однозначную оценку.

Только 11% опрошенных выразили желание сделать татуировку. Среди тех, кто уже имеет тату, этот показатель значительно выше — 46%.

Женщины относятся к татуировкам более благосклонно, чем мужчины. Чем старше респонденты, тем меньше симпатии они испытывают к татуировкам и реже рассматривают возможность сделать их.



Время проведения опроса: 3–12 февраля 2025 года.