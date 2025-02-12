Погода в Туле 13 февраля: до -9 и гололедица на дорогах

Фото Алексея Пирязева

Ожидается ветер западной четверти, до девяти метров в секунду.

В четверг в регионе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

Температура ночью – от -12 до -7 градусов, днём – от -9 до -4. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.