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Погода в Туле 13 февраля: до -9 и гололедица на дорогах
Фото Алексея Пирязева

Погода в Туле 13 февраля: до -9 и гололедица на дорогах

Ожидается ветер западной четверти, до девяти метров в секунду.

В четверг в регионе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

Температура ночью – от -12 до -7 градусов, днём – от -9 до -4. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.

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