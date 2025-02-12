В Узловой 21-летняя автоледи накопила 110 штрафов от ГИБДД

Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

Исполнительные производства о взыскании 110 административных штрафов ГИБДД в отношении 21-летней девушки были возбуждены в отделении судебных приставов по Узловскому району Тульской области.

Сотрудник органа принудительного исполнения вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении автомобиля, принадлежащего должнице. Но любительница быстрой езды по-прежнему не спешила пополнять казну.

Тогда приставы пошли на крайние меры и вынесли постановление об ограничении девушки специальном праве управления транспортным средством. Не желая становиться пешеходом, нарушительница тут же погасила задолженность.