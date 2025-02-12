  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Узловой 21-летняя автоледи накопила 110 штрафов от ГИБДД - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Узловой 21-летняя автоледи накопила 110 штрафов от ГИБДД
Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

В Узловой 21-летняя автоледи накопила 110 штрафов от ГИБДД

Общая сумма взысканий превысила 70 тысяч рублей.

Исполнительные производства о взыскании 110 административных штрафов ГИБДД в отношении 21-летней девушки были возбуждены в отделении судебных приставов по Узловскому району Тульской области.

Сотрудник органа принудительного исполнения вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении автомобиля, принадлежащего должнице. Но любительница быстрой езды по-прежнему не спешила пополнять казну.

Тогда приставы пошли на крайние меры и вынесли постановление об ограничении девушки специальном праве управления транспортным средством. Не желая становиться пешеходом, нарушительница тут же погасила задолженность.

 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 20:18 +1
Другие статьи по темам
Событие
УФССП России по Тульской областисудебные приставыавтоштрафы
Место
Тульская областьУзловая

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туристы-энтузиасты приглашают туляков в поход выходного дня
Туристы-энтузиасты приглашают туляков в поход выходного дня
На ул. Каминского в Туле из-за митинга ограничат движение и стоянку транспорта
На ул. Каминского в Туле из-за митинга ограничат движение и стоянку транспорта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.