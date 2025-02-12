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Туристы-энтузиасты приглашают туляков в поход выходного дня

Туристы-энтузиасты приглашают туляков в поход выходного дня

Участникам предстоит преодолеть 25 километров и увидеть единственное в России открытое месторождение лепидодендронов.

Тульская Школа спортивного туризма организует очередной поход выходного дня, присоединиться к которому смогут все желающие. 

Маршрут является продолжением большой тульской тропы вокруг Тулы: Ясногорск Торхово, 28 км; Торохово Красный Яр, 26 км; Красный Яр Оболенское, 25 км; Дедилово Ломицево, 28 км; Липки – Лазарево, 30 км; Лазарово – Малынь, 23 км; Крапивна – Лужное, 28 км, Лужное  ст. Упа, 27 км; пл. Батьково – Мерлиновка, 28 км 243 км.

Участники мероприятия увидят громадный и, вероятно, самый крупный в России, муравейник, а также единственное в стране открытое месторождение лепидодендронов.

Поход состоится 16 февраля. Трансфер: выезд из Тулы, с площади Московского вокзала, автобусом № 169 «Тула – Алешня», в 8.00. Отъезд обратно автобусом «Коптево – Тула», в 17.50. С собой: хорошее настроение, одежду по погоде, перекус, воду и фонари с запасными батарейками.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке
 

 

 

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