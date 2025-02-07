Молодые учёные из ТГПУ им. Л. Н. Толстого получили именные стипендии

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Он поздравил педагогов и студентов с наступающим Днём российской науки и сообщил, что этом году обладателями именных стипендий регионального правительства стали 13 аспирантов вуза. В течение полугода ребятам ежемесячно выплачивают по 20 тысяч рублей.

– Поддержка молодых учёных – один из безусловных приоритетов региона, важный для комплексного развития социальной сферы, экономики, промышленности, – отметил Антон Панкратов. – Мы заинтересованы в том, чтобы молодёжь занималась наукой в рамках аспирантуры, готовила и защищала диссертации, системно работала в выбранных направлениях. Накануне губернатор Дмитрий Миляев анонсировал новую премию «Лучшим молодым учёным Тульской области».

Она будет вручаться за выдающиеся результаты во внедрении разработок и в научно-педагогической деятельности. Отдельная номинация выделена под гуманитарные науки: историю, педагогику, работу с молодёжью. Принято решение о развитии мегагрантов и грантов правительства Тульской области в сфере науки и техники.

После церемонии награждения студенты представили Антону Панкратову свои разработки в разных сферах: от создания видеоигр и настольных игр до работы с детьми с особенностями развития и анализа текстов русских песен.