  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Молодые учёные из ТГПУ им. Л. Н. Толстого получили именные стипендии - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Молодые учёные из ТГПУ им. Л. Н. Толстого получили именные стипендии
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Молодые учёные из ТГПУ им. Л. Н. Толстого получили именные стипендии

Сертификаты аспирантам вручил председатель комитета Тульской области по науке и инноватике Антон Панкратов.

Он поздравил педагогов и студентов с наступающим Днём российской науки и сообщил, что этом году обладателями именных стипендий регионального правительства стали 13 аспирантов вуза. В течение полугода ребятам ежемесячно выплачивают по 20 тысяч рублей.

– Поддержка молодых учёных – один из безусловных приоритетов региона, важный для комплексного развития социальной сферы, экономики, промышленности, – отметил Антон Панкратов. – Мы заинтересованы в том, чтобы молодёжь занималась наукой в рамках аспирантуры, готовила и защищала диссертации, системно работала в выбранных направлениях. Накануне губернатор Дмитрий Миляев анонсировал новую премию «Лучшим молодым учёным Тульской области».

Она будет вручаться за выдающиеся результаты во внедрении разработок и в научно-педагогической деятельности. Отдельная номинация выделена под гуманитарные науки: историю, педагогику, работу с молодёжью. Принято решение о развитии мегагрантов и грантов правительства Тульской области в сфере науки и техники.

После церемонии награждения студенты представили Антону Панкратову свои разработки в разных сферах: от создания видеоигр и настольных игр до работы с детьми с особенностями развития и анализа текстов русских песен.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 20:44 0
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областистипендии для молодых учёныхаспирантытульский педуниверситет
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле водитель Lada Priora жестко подрезал попутное авто
В Туле водитель Lada Priora жестко подрезал попутное авто
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.