Из-за прорыва трубы на Майской многоэтажки остались без отопления

Фото Марины Губанковой https://vk.com/marytula

Когда дадут тепло, жителям пока не рассказали.

В редакцию Myslo обратилась подписчица, которая рассказала о прорыве трубы отопления на улице Майской в районе дома № 5.

— Прорыв коммуникаций, ближайшие дома без отопления вторые сутки. Кто за что отвечает, непонятно. Теплосети сказали, что работы закончены еще вчера… А отопление тогда где?

Как пояснили Myslo в администрации Тулы, по состоянию на 13.10 подача тепла восстановлена. Жителям, у которых дома холодные батареи, посоветовали обращаться в свою УК для регулировки и устранения завоздушивания.