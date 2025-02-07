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Из-за прорыва трубы на Майской многоэтажки остались без отопления
Фото Марины Губанковой https://vk.com/marytula

Из-за прорыва трубы на Майской многоэтажки остались без отопления

Когда дадут тепло, жителям пока не рассказали.

В редакцию Myslo обратилась подписчица, которая рассказала о прорыве трубы отопления на улице Майской в районе дома № 5.

— Прорыв коммуникаций, ближайшие дома без отопления вторые сутки. Кто за что отвечает, непонятно. Теплосети сказали, что работы закончены еще вчера… А отопление тогда где?

Как пояснили Myslo в администрации Тулы, по состоянию на 13.10 подача тепла восстановлена. Жителям, у которых дома холодные батареи, посоветовали обращаться в свою УК для регулировки и устранения завоздушивания.

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