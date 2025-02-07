В Туле презентуют документальный фильм о «Песковских динозаврах и их окружении»

Фото Тульского музейного объединения.

Что: презентация документального фильма «Песковские динозавры и их окружение»

Где: атриум Тульского кремля.

Когда: 15 февраля в 13.00.

Вход свободный, но лучше записаться: 8 (4872) 30-79-81.

12+

О чем фильм. В 1990-х годах в Коломенском районе Московской области произошло важное событие в палеонтологии: были найдены останки уникальной среднеюрской наземной фауны и флоры. Среди окаменелостей обнаружены кости мелких хищных и крупных растительноядных динозавров.



На встрече покажут две серии документального цикла. Авторы поговорили с участниками раскопок и сняли окаменевшие останки мезозойских животных и растений. Алексей Пахневич, как один из авторов фильма, расскажет уникальные подробности раскопок и съемок.