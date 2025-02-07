  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле презентуют документальный фильм о «Песковских динозаврах и их окружении» - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле презентуют документальный фильм о «Песковских динозаврах и их окружении»
Фото Тульского музейного объединения.

В Туле презентуют документальный фильм о «Песковских динозаврах и их окружении»

Фильм покажут 15 февраля. Зрителей ждет встреча с автором – палеонтологом и популяризатором науки Алексеем Пахневичем.

Что: презентация документального фильма «Песковские динозавры и их окружение»

Где: атриум Тульского кремля. 

Когда: 15 февраля в 13.00.

Вход свободный, но лучше записаться: 8 (4872) 30-79-81. 

12+

О чем фильм. В 1990-х годах в Коломенском районе Московской области произошло важное событие в палеонтологии: были найдены останки уникальной среднеюрской наземной фауны и флоры. Среди окаменелостей обнаружены кости мелких хищных и крупных растительноядных динозавров.

На встрече покажут две серии документального цикла. Авторы поговорили с участниками раскопок и сняли окаменевшие останки мезозойских животных и растений. Алексей Пахневич, как один из авторов фильма, расскажет уникальные подробности раскопок и съемок.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 14:00 +3
Другие статьи по темам
Событие
динозавры
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
39 млн рублей помог вернуть Роспотребнадзор тулякам за некачественные товары и услуги
39 млн рублей помог вернуть Роспотребнадзор тулякам за некачественные товары и услуги
Из-за прорыва трубы на Майской многоэтажки остались без отопления
Из-за прорыва трубы на Майской многоэтажки остались без отопления
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.