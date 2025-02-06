  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Вильфанд спрогнозировал раннее начало дачного сезона в европейской части России - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Вильфанд спрогнозировал раннее начало дачного сезона в европейской части России
Фото Алексея Пирязева.

Вильфанд спрогнозировал раннее начало дачного сезона в европейской части России

Посевная начнется на 5-7 дней раньше сроков.

Посевная кампания в 2025 году в европейской части России начнется на 5-7 дней раньше сроков. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Все факторы, которые только могут повлиять на оценку позднего или раннего срока севов, были использованы, — цитирует метеоролога «ТАСС».

По словам Вильфанда, самая ранняя посевная, по экспертным оценкам, может начаться в Крыму в первой декаде марта, на юге России — в первой декаде апреля.

Он также отметил, что вероятность заморозков в центральной части России составляет от 20% до 40%, особенно в первой декаде мая, на юге — 20-25%. 

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что весна в этом году наступит раньше положенного — до 21 марта. Подобный прогноз дали и сурки из Тульского экзотариума.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 17:35 0
Другие статьи по темам
Люди
Роман Вильфанд
Место
Тула
Прочее
теплая весна

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На ул. Металлургов водитель «Нивы» устроил ДТП и скрылся
На ул. Металлургов водитель «Нивы» устроил ДТП и скрылся
Стала известна дата открытия мотосезона-2025 в Туле
Стала известна дата открытия мотосезона-2025 в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.