Вильфанд спрогнозировал раннее начало дачного сезона в европейской части России

Фото Алексея Пирязева.

Посевная кампания в 2025 году в европейской части России начнется на 5-7 дней раньше сроков. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Все факторы, которые только могут повлиять на оценку позднего или раннего срока севов, были использованы, — цитирует метеоролога «ТАСС».

По словам Вильфанда, самая ранняя посевная, по экспертным оценкам, может начаться в Крыму в первой декаде марта, на юге России — в первой декаде апреля.

Он также отметил, что вероятность заморозков в центральной части России составляет от 20% до 40%, особенно в первой декаде мая, на юге — 20-25%.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что весна в этом году наступит раньше положенного — до 21 марта. Подобный прогноз дали и сурки из Тульского экзотариума.