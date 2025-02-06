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В областной столице пройдет патриотический турнир серии «Битва за Тулу»
Фото Дмитрия Дзюбина.

В областной столице пройдет патриотический турнир серии «Битва за Тулу»

Соревнования посвящены 80-летию Великой Победы и Дню Защитника Отечества.

28 февраля в спорткомплексе «Тула-Арена» в восьмой раз пройдёт профессиональный патриотический турнир серии «Битва за Тулу» — «Битва за Тулу „Операция Орешник“».

Как сообщает пресс-служба минспорта Тульской области, в программе вечера — 10 захватывающих поединков с участием сильнейших спортсменов со всей страны. Это победители и призёры соревнований самого высокого уровня, мастера спорта РФ, участники СВО, ветераны боевых действий. Они разделят октагон в битве за звание сильнейших.

Турнир посвящен 80-летию Великой Победы и Дню Защитника Отечества.

Билеты уже в продаже. 12+

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сегодня, в 17:10 −2
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