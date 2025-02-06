На ул. Металлургов водитель «Нивы» устроил ДТП и скрылся

Алина прислала в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» запись с видеорегистратора своего авто. На кадрах видно, как водитель «Нивы» при перестроении не убедился в безопасности своего авто.

«На бампере несильные царапины, но все же они есть. В ГАИ позвонили, но ждать не стали — слишком много мороки. Хотелось бы разыскать, чтобы на словах хотя бы сказать, что так нельзя делать и нужно убедиться, что пропускают, прежде, чем перестраиваться. Водитель „Нивы“, видимо, даже не понял, что задел», — сообщила автор видео.

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