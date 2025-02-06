Горный мастер, конюх и мастер этикеток: названы необычные вакансии в Тульской области

За последний месяц работодатели Тульской области разместили более 11,6 тыс. вакансий. Компании публикуют как варианты массовых профессий, так и предложения о работе для представителей редких профессий.
- Горный мастер. Специалисту нужно будет вести и руководить горными работами на смене. Работодатель предлагает от 70 тыс. рублей до вычета налогов.
- Конюх. В обязанности работника будет входить уход за лошадьми и уборка территории, за зарплату от 45 тыс. рублей на руки.
- Изготовитель этикеток с зарплатой от 40 тыс. рублей на руки. Работодатель указывает, что специалист будет изготовлять этикетки по шаблону согласно установленным нормам.
- Обработчик птицы с зарплатой от 74 тыс. рублей до вычета налогов.
- Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности с доходом от 45 тыс. рублей на руки.
- Инструктор ЛФК — одна из редких вакансий. Работодатель указал доход от 40 тыс. рублей до вычета налогов, зона ответственности специалиста: проведение занятий с детьми ОВЗ дошкольного возраста.