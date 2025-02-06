Горный мастер, конюх и мастер этикеток: названы необычные вакансии в Тульской области

Аналитики hh.ru проанализировали местный рынок труда и подготовили рейтинг самых необычных и редких вакансий в феврале в Тульской области.

За последний месяц работодатели Тульской области разместили более 11,6 тыс. вакансий. Компании публикуют как варианты массовых профессий, так и предложения о работе для представителей редких профессий.