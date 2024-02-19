«Жирная и вонючая, мыться не рискуем»: в тульском поселке жители мечтают о чистой воде

Фото Алексея Пирязева, правительства Тульской области и предоставлено жителями Дубовки.

В узловской Дубовке жители платят за жижу, которая течет из кранов, но не пользуются ей. А потом еще и покупают чистую воду: чтобы пить, готовить и мыться.

У здания администрации Дубовки сотрудников Myslo встретила группа решительно настроенных жителей. А еще — техника и рабочие: здесь очередной порыв водопровода.

Дубовка процветала совсем недолго. Была построена как шахтерский поселок при угольном бассейне (тогда, в 40-х вместе с Узловой относилась еще к Московской области). Вскоре из-за плохого качества добываемого угля будущее местных шахт стало туманным, а потом бесперспективные месторождения и вовсе умерли. К 90-м работающих шахт почти не осталось, не было денег, люди уезжали. Чернобыльская катастрофа лишь ускорила отъезд молодого работоспособного населения. Вскоре из поселка городского типа Дубовка превратилась в сельский населенный пункт. А из 15 тысяч населения здесь осталось около восьми.

«Мыться ходим в спортзал»

Жители Дубовки позвали к себе корреспондентов Myslo из-за многолетних проблем с водой. Сети ветхие — порыв на порыве, поэтому, по словам жителей, «воды из месяца не бывает по две недели, если посчитать». А если вода и есть, то использовать ее по прямому назначению совершенно невозможно.

Татьяна Шайдорова с супругом живут в Дубовке всего пару месяцев — приехали из Подмосковья.

— Мы такого ни разу не видели, мы в ужасе, честно говоря. Поставили фильтр на вводе, буквально несколько дней и он «готов». В Дубовке я открыла для себя один весомый плюс занятий спортом: мы с мужем в спортзале МОЕМСЯ. Иначе просто негде. У нас на Маяковского, д. 6 воды нет с 9 февраля. 14 февраля дали на несколько часов ночью, а 15 числа утром ее опять не было. И нет до сих пор.



Водяной фильтр у Татьяны в квартире.

Елена:

— Нашей проблеме с водой не один год. Лет 20 назад была отличная вода. Сейчас — коричневая, вонючая, как будто масляной пленкой какой покрыта.

Юлия:

— Думаю, дело не в старых трубах, а в водозаборе. Я живу в начале посёлка, трубы меняли прямо в двух домах от меня, но у меня из крана течет жуткая болотная жижа, с глиной! Как такое может быть? Естественно, все это идёт с водозабора. Как только начинаем шевелиться, жаловаться, первые две недели вода более или менее. А потом опять все заново. Фильтр убивается за 4 дня.

— Раньше у нас водоканалом владел частник, хозяин был из Рязани, теперь всем занимается местный МУП. Толку — ноль. Жаловались везде, вплоть до кремлин-ру. Брали воду на анализ — превышение допустимой нормы всяких веществ в 11 раз. А платим как за питьевую. Нормально это вообще? Отписки нам приходят как под копирку. Писали коллективное письмо хотя бы по поводу перерасчета, — отказ.

— Вот сейчас у нас порыв, латают дыры. Даже подвоза воды не было. Ходим покупаем за свои. И платим за то, что идет из крана. Разве справедливо? За эту жижу платим, еще и покупаем и на себе таскаем домой чистую воду. 21 век, а у нас, уж извините, жопу помыть нечем. Говорят «надо трубы менять». Ну мы что, за свои деньги их менять будем? В программы какие-то пусть включают нас, трясут водоканал этот. А то у них там такой раздрай, даже не огорожено ничего! То есть можно зайти свободно, плюнуть в колодец и уйти.

— Пишем в соцсетях, жалуемся. А нам вот что отвечают: «К сожалению, все объекты водоснабжения Узловского района долгое время находились в конкурсной массе. За это время увеличился износ сетей, так как капитальный ремонт не производился. Мы принимаем все необходимые меры для улучшения ситуации с водоснабжением». И дальше похвалюшки — сколько метров они заменили и где. Но это всё капля в море. «В адрес министерства ЖКХ Тульской области направлены заявки на участие в отборе по региональному проекту по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на ремонт водопроводных сетей». То отписывались, что будут менять в 2024 году, сейчас уже шлют, что в 2027-м. Все отодвигают, отодвигают, говорят: «Потерпите». Куда уже терпеть?! Нет сил больше так жить!

— А особенно бесит, когда администрация говорит, что все вопросы к водоканалу. В смысле? Сети же здесь, в поселке лежат! Вы за них отвечаете, товарищи чиновники. Кто-то должен же права наши защищать, кто-то тут должен быть за нас!

— Страшно то, что у нас на этой же воде в детсадах и школе готовят, — говорит Анастасия Аслонова. — В Дубовке 3 школы, 3 детских сада и санаторий, есть поликлиника и больница. Туда воду тоже не привозят. В детских учреждениях свои кухни — готовят для детей сами. Так вот у них стоят бачки-отстойники. Вода отстоится чуть — ее кипятят и готовят. Я это все своими глазами видела. И не уверена, что это делают постоянно… Мы детям в сад и школу даем с собой бутылочки с питьевой водой. В классы покупаем кулеры, воду привозим.

Питьевой воды в поселке нет! Только техническая. Пить ее нельзя: липкая, пахнет сероводородом.

— Мы тут все давно живем, — говорят жители. — Всё понимаем, что за раз не поменяешь все трубы. Но! Нам постоянно решение этой проблемы отодвигают на более поздний срок. Каждый год так! Мы обращаемся к чиновникам местным: ну выйдите вы к нам, объясните, что нам делать, куда писать, чего ждать?! Расскажите про планы, про перерасчет, про будущее наше вообще. В поселке глава у нас новый, а районное начальство к нам только по праздникам приезжает — скажем, по позитивным поводам. В районе строятся мосты, то да сё. Мы это тоже понимаем, что всё это нужно. Но вот мост, например, нужен только РЖД. А нам? Нам нужна вода! Каждый день, хорошая. Чтобы её можно было пить, готовить на ней, стирать, мыться дома!

Это же наше здоровье и здоровье наших детей. И наши деньги! Мы платим за ресурс, который нам фактически не предоставляют.

Глава поселка Сергей Лукин на своей должности всего четыре месяца. Про проблемы с водой знает, — он сам местный, в Дубовке живет давно.

— С 1 февраля у нас за водоснабжение отвечает МУП, районное предприятие. До этого была частная организация «Узловский водоканал». Проектирование, строительство и ремонт системы водоснабжения требует значительных финансовых затрат, это одна из самых сложных сфер. Для обеспечения бесперебойной подачи водоснабжения в этом году запланирован ремонт водопроводных сетей в поселке Дубовка квартал 5/15 ул. Центральная — ул. Луговая. Сейчас ведутся работы по замене ветхого участка сети по ул. Горького до пересечения с ул. Островского. На 2025 год подготовлена сметная документация на ремонт водопроводных сетей ул. Октябрьская; ул. Садовая — ул. Горбунова; ул. Полевая; г. Узловая, 1-й пр. — ул. Щепкина; п. Дубовка, ул. Полевая; п. Дубовка, ул. Островского — ул. Щербакова.

— А сами какой водой пользуетесь? — спрашиваем главу.

— Из крана.

В здании администрации вода есть, напор нормальный.

Глава даже не побоялся попить воды из крана.

Но жители в такое не верят. Хоть и знают, что ржавая и с глиной вода бывает сразу после аварии, а потом должна быть чище. Но когда ей успеть очиститься, когда следом за одной аварией тут же другая?

В кране нет, за домом — есть!

На улице Щербакова около домов № 3-в и 3-г — озерцо из водопроводной воды. По поверхность рябь — течёт себе.

Татьяна Паршикова — Мы каждые 2-3 месяца вызываем водоканал. Они чуть починят, и опять все течет. Приедут, посмотрят, похихикают и уходят. Вот сейчас отчитывались, что ликвидировали порыв. Но вы же видите, что ничего не ликвидировано? Течет! А на втором этаже в этих домах воды вовсе нет. Люди в стиралку воду заливают вручную, чтобы хоть как-то постирать.

Дубовка на контроле у губернатора

Сегодня, 19 февраля на оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан. В том числе и крик души жителей Дубовки.

— С ноября прошлого года у людей в домах нет воды! — губернатор предложил главе администрации Узловского района Николаю Терехову доложить о ситуации.

— Водоснабжение в Дубовке нарушено по причине высокого износа и полной зашлакованности участка сети холодного водоснабжения, — сказал Терехов. — В данный период был организован подвоз воды. В рамках комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о замене участка водопровода протяженностью 150 погонных метров. 14 февраля мы эти работы провели. С 16 февраля вода в домах появилась. Но для снижения аварийности требуется провести замену наиболее изношенного участка сети протяженностью 700 м по ул. Садовой. Сейчас нами разработана проектно-сметная документация, планируем обратиться в правительство Тульской области за финансовой помощью на выполнение вышеуказанных работ. Если можно, окажите помощь.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков добавил, что вместе с администрацией выезжал в Дубовку, и действительно, там выявлены два проблемных участка трубопровода.

— Один будет в 2024 году заменен по программе «Чистая вода», второй — тот, про который сейчас сказал глава района. В самое кратчайшее время проверим сметы и окажем администрации муниципалитета содействие в выполнении работ.

Алексей Дюмин поручил Николаю Терехову после завершения проверки сметной документации направить обращение в правительство области. А также — в кратчайшие сроки провести сход с жителями, чтобы разъяснить им порядок действий и сроки проведения работ.