«Говорящий город»: в Туле остановки оборудуют звуковой системой

Фото администрации Тулы.

Она появится и в трамваях.

В Туле на остановках общественного транспорта установили 42 электронных табло, которые показывают, когда приедет автобус, текущую температуру и время. Сейчас работает 31 такое табло, сообщили в городской администрации.

По проекту «Говорящий город» пять перекрестков и десять остановок оборудуют системой, которая будет озвучивать сигналы светофоров и другую информацию для людей с проблемами зрения.

«Также система появится в трамваях, количество которых будет уточнено после их обследования специализированной подрядной организацией», — уточнили в администрации.