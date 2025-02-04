  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Говорящий город»: в Туле остановки оборудуют звуковой системой - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Говорящий город»: в Туле остановки оборудуют звуковой системой
Фото администрации Тулы.

«Говорящий город»: в Туле остановки оборудуют звуковой системой

Она появится и в трамваях.

В Туле на остановках общественного транспорта установили 42 электронных табло, которые показывают, когда приедет автобус, текущую температуру и время. Сейчас работает 31 такое табло, сообщили в городской администрации. 

По проекту «Говорящий город» пять перекрестков и десять остановок оборудуют системой, которая будет озвучивать сигналы светофоров и другую информацию для людей с проблемами зрения.

«Также система появится в трамваях, количество которых будет уточнено после их обследования специализированной подрядной организацией», — уточнили в администрации. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 09:25 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
говорящий городостановкитабло

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
За неделю в Тульской области зарегистрировали почти 4 тысячи случаев ОРВИ
За неделю в Тульской области зарегистрировали почти 4 тысячи случаев ОРВИ
Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют туляков в МФЦ
Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют туляков в МФЦ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.