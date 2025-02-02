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За неделю тульские росгвардейцы 200 раз выезжали по сигналам тревоги
Фото Росгвардии по Тульской области

За неделю тульские росгвардейцы 200 раз выезжали по сигналам тревоги

Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тульской области осуществили более 200 выездов по сигналам «тревога». Благодаря оперативным действиям правоохранителей, краж на охраняемых объектах не допущено.

По сообщениям из дежурных частей территориальных органов внутренних дел для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка росгвардейцы выезжали 14 раз. 

Сотрудниками вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии осуществляется круглосуточное несение службы по охране общественного порядка на маршрутах патрулирования.

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вчера, в 22:01 +1
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