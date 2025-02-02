Туляки могут подать заявку на грантовый конкурс

Заявки примут от индивидуальных предпринимателей, коммерческих организаций, негосударственных НКО и муниципальных учреждений.

С этого года авторы творческих проектов могут подать заявки по 12 направлениям: «Единство с судьбой России», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Многонациональный народ», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы».

Среди нововведений конкурса – специальный блок, где участникам необходимо отметить, какой из 17 традиционных ценностей соответствует подаваемая заявка: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России.

В прошлом году Президентский фонд культурных инициатив запустил чат-бот, который помогает найти ответы на вопросы, касающиеся заполнения заявок. Электронный помощник доступен в Telegram - @PFKI_bot. Там же доступны подкасты по составлению заявки, стартовый вебинар конкурса, видеоуроки курса «Короче, гранты».

За 3,5 года в фонд подано более 85 тыс. заявок, подведены итоги 13 конкурсов, грантовую поддержку получили 9 407 проектов на общую сумму более 36,8 млрд рублей. Проекты, получившие поддержку, реализуются во всех 89 регионах России. Также жители региона могут принять участие в конкурсе социальных архитекторов. Для этого до 11 февраля необходимо зарегистрироваться на сайте. Победители смогут принять участие в специальной образовательной программе, реализуемой Президентской академией на базе Мастерской управления «Сенеж».