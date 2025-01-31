В Центральном парке у косули Оскара начали отрастать рожки

Пока рожки малозаметные. Когда подрастут, сотрудники парка обещают показать еще:
«Увеличиваются с каждой неделей», — рассказали сотрудники ГУ ТО «Тульские парки» в соцсетях.
На рогах у косуль обычно три отростка, но бывает и два, и четыре.
Пока они всего 3 см.
Пока рожки малозаметные. Когда подрастут, сотрудники парка обещают показать еще:
«Увеличиваются с каждой неделей», — рассказали сотрудники ГУ ТО «Тульские парки» в соцсетях.
На рогах у косуль обычно три отростка, но бывает и два, и четыре.
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