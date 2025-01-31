В Центральном парке у косули Оскара начали отрастать рожки

Скрин из видео ГУ ТО «Тульские парки».

Пока они всего 3 см.

Пока рожки малозаметные. Когда подрастут, сотрудники парка обещают показать еще:

«Увеличиваются с каждой неделей», — рассказали сотрудники ГУ ТО «Тульские парки» в соцсетях.

На рогах у косуль обычно три отростка, но бывает и два, и четыре.