Какие территории в Туле нуждаются в благоустройстве? Администрация собирает предложения туляков

Фото администрации Тулы.

Отправить свой вариант можно до 10 февраля.

Администрация Тулы предлагает жителям оружейной столицы выбрать, какое общественное пространство будет благоустроено в 2026 году. Отправить предложения можно с 1 по 10 февраля.

Объекты, получившие больше всего предложений, вынесут на голосование. Пространство, которое наберет наибольшее число голосов, будет благоустроено.

Чтобы внести предложение, нужно подготовить заявку, проект и согласие на обработку персональных данных, а затем направить документы в главное управление администрации Тулы по вашему территориальному округу: