Какие территории в Туле нуждаются в благоустройстве? Администрация собирает предложения туляков

Администрация Тулы предлагает жителям оружейной столицы выбрать, какое общественное пространство будет благоустроено в 2026 году. Отправить предложения можно с 1 по 10 февраля.
Объекты, получившие больше всего предложений, вынесут на голосование. Пространство, которое наберет наибольшее число голосов, будет благоустроено.
Чтобы внести предложение, нужно подготовить заявку, проект и согласие на обработку персональных данных, а затем направить документы в главное управление администрации Тулы по вашему территориальному округу:
- Пролетарский: г. Тула, ул. Марата, 162-а, телефон 41-02-51;
- Привокзальный: г. Тула, ул. Болдина, 50, телефон 22-44-24;
- Центральный: г. Тула, ул. Тургеневская, 67, телефон 31-28-47;
- Советский: г. Тула, ул. Вересаева, 2, телефон 30-17-11;
- Зареченский: г. Тула, ул. Литейная, 10, телефон 47-32-94.