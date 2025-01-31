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Какие территории в Туле нуждаются в благоустройстве? Администрация собирает предложения туляков
Фото администрации Тулы.

Какие территории в Туле нуждаются в благоустройстве? Администрация собирает предложения туляков

Отправить свой вариант можно до 10 февраля.

Администрация Тулы предлагает жителям оружейной столицы выбрать, какое общественное пространство будет благоустроено в 2026 году. Отправить предложения можно с 1 по 10 февраля.

Объекты, получившие больше всего предложений, вынесут на голосование. Пространство, которое наберет наибольшее число голосов, будет благоустроено. 

Чтобы внести предложение, нужно подготовить заявку, проект и согласие на обработку персональных данных, а затем направить документы в главное управление администрации Тулы по вашему территориальному округу: 

  • Пролетарский: г. Тула, ул. Марата, 162-а, телефон 41-02-51; 
  • Привокзальный: г. Тула, ул. Болдина, 50, телефон 22-44-24; 
  • Центральный: г. Тула, ул. Тургеневская, 67, телефон 31-28-47; 
  • Советский: г. Тула, ул. Вересаева, 2, телефон 30-17-11; 
  • Зареченский: г. Тула, ул. Литейная, 10, телефон 47-32-94. 

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