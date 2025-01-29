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Погода в Туле побила исторический рекорд
Фото Алексея Горохова.

Погода в Туле побила исторический рекорд

По данным тульского гидрометцентра 28 января стало самым теплым днем в истории метеонаблюдений.

28 января воздух в Туле прогрелся до +5,1 градуса. Предыдущий рекорд был скромнее: более 40 лет назад, в 1983 году, в этот день столбики термометров поднялись до +2,8 градуса.

Погда в Туле ставит рекорды второй день подряд

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