Погода в Туле побила исторический рекорд

Фото Алексея Горохова.

28 января воздух в Туле прогрелся до +5,1 градуса. Предыдущий рекорд был скромнее: более 40 лет назад, в 1983 году, в этот день столбики термометров поднялись до +2,8 градуса.

Погда в Туле ставит рекорды второй день подряд.