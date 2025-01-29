Илья Беспалов «Чистые фасады с аккуратными вывесками – лицо города»

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Вместе с Ильей Беспаловым проспект Ленина и прилегающие к нему улицы проинспектировал заместитель главы администрации Максим Щербаков, представители управления по благоустройству и инспекторы административно-технического надзора. Илья Ильич обратил особое внимание на тротуары, газоны и фасады зданий:

– Фасады зданий – лицо города. Чистые и с аккуратными вывесками они являются визуальной составляющей городского облика. Собственники обязаны систематически производить ремонт. Здания должны отвечать требованиям Правил благоустройства. Не все добросовестно следят за состоянием внешнего вида зданий. С такими хозяйствующими субъектами нужно провести отдельную работу.

Илья Беспалов отметил, что в этом году бесснежная зима позволяет подметать улицы города, регулярно убирать город от летучего мусора. Сотрудникам администрации следует оперативно реагировать на заявки туляков, в том числе в части благоустройства и уборки города.

С 2024 года сотрудники управления по административно-техническому надзору выдали владельцам зданий более 230 предписаний об устранении выявленных недостатков. Порядка 200 из них исполнены.

Профильному управлению Илья Беспалов поручил усилить контроль за уборкой мусора на газонах, очистке дорог и тротуаров от смета. На отдельных участках улиц нужно отремонтировать плиточное покрытие и положить асфальт на некоторых протоптанных дорожках. Кроме того, до 1 мая поручено отремонтировать плитку в сквере «Тулякам – Героям Советского Союза».