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Тульский фигурист завоевал серебро на соревнованиях в Москве
Фото: https://vk.com/minsport71.

Тульский фигурист завоевал серебро на соревнованиях в Москве

Наш спортсмен успешно выступил в короткой программе.

В Москве завершились Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «На призы президента ФФКМ». Спортсмен тульской Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Константин Сафонов вошел в пятерку сильнейших по программе мастера спорта.

В короткой программе тульский фигурист завоевал серебряную медаль. 

В произвольной — показал четвертый результат.

Как сообщили в минспорте Тульской области, танцевальная пара Анна Смирнова и Ярослав Нечаев заняли седьмое место.

Тренируются спортсмены под руководством Ирины Назаровой.

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