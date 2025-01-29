Тульский фигурист завоевал серебро на соревнованиях в Москве

Фото: https://vk.com/minsport71.

Наш спортсмен успешно выступил в короткой программе.

В Москве завершились Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «На призы президента ФФКМ». Спортсмен тульской Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Константин Сафонов вошел в пятерку сильнейших по программе мастера спорта.

В короткой программе тульский фигурист завоевал серебряную медаль.

В произвольной — показал четвертый результат.

Как сообщили в минспорте Тульской области, танцевальная пара Анна Смирнова и Ярослав Нечаев заняли седьмое место.

Тренируются спортсмены под руководством Ирины Назаровой.