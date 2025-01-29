Где в Туле не будет света 30 января

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Бундурина 13-25 (нечётн.), 18-32 (чётн.), 17-а, 20-б, 25-а, 28-а,
- ул. Пушкинская, 43, 45,
- ул. Гоголевская, 51-55 (нечётн.), 64-в, 68, 70-78 (чётн.),
- ул. Свободы, 31, 34,
- ул. К. Маркса, 36-48 (чётн.), 31-37 (нечётн.), 29-а,
- ул. Пролетарская, 1-33 (нечётн.),
- ул. Осташева, 1-15, 25-37 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- ул. Пролетарская Набережная, 5-16,
- ул. Демидовская Плотина, 24-32 (чётн.), 19-43 (нечётн.), 20,
- ул. Кауля, 56-74 (чётн.),
- пер. Чапаевский, 4-20 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 11-а, 16-а,
- ул. Будённого, 74-84 (чётн.), 61-79 (нечётн.),
- 2-й Клинской пр-д 6, 8, 12,
- Мясново: ул. Н. Выселковая, 1-29 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
- 2-й Клинской пр-д, 2, 2-а, 2-б,
- 4-й Клинской пр-д, 14а.