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Где в Туле не будет света 30 января

Где в Туле не будет света 30 января

«Тулгорэлектросети» сообщают о предстоящих работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Бундурина 13-25 (нечётн.), 18-32 (чётн.), 17-а, 20-б, 25-а, 28-а,
  • ул. Пушкинская, 43, 45,
  • ул. Гоголевская, 51-55 (нечётн.), 64-в, 68, 70-78 (чётн.),
  • ул. Свободы, 31, 34,
  • ул. К. Маркса, 36-48 (чётн.), 31-37 (нечётн.), 29-а,
  • ул. Пролетарская, 1-33 (нечётн.),
  • ул. Осташева, 1-15, 25-37 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • ул. Пролетарская Набережная, 5-16,
  • ул. Демидовская Плотина, 24-32 (чётн.), 19-43 (нечётн.), 20,
  • ул. Кауля, 56-74 (чётн.),
  • пер. Чапаевский, 4-20 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 11-а, 16-а,
  • ул. Будённого, 74-84 (чётн.), 61-79 (нечётн.),
  • 2-й Клинской пр-д 6, 8, 12,
  • Мясново: ул. Н. Выселковая, 1-29 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
  • 2-й Клинской пр-д, 2, 2-а, 2-б,
  • 4-й Клинской пр-д, 14а.

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