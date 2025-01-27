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Февраль в Центральной России ожидается на 7 градусов теплее нормы
Фото Алексея Пирязева.

Февраль в Центральной России ожидается на 7 градусов теплее нормы

Ни одной волны серьезного арктического вторжения не прогнозируется.

Январь 2025 года может стать одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. В ближайшие дни ожидаются несколько температурных рекордов. В примеру, в Туле 27 января уже стало аномально теплым за последние 20 лет. 

Субтропическое тепло продолжит поступать на Русскую равнину. Февраль, как и январь, прогнозируется как минимум на 4–7° выше среднемесячной нормы с небольшим недобром осадков. Как прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос», в заключительном месяце зимы не будет ни одной волны серьезного арктического вторжения.

— Традиционные возвраты умеренных холодов, но в рамках нормы, вероятны в марте, однако и первый месяц весны ожидается на несколько градусов теплее нормы. Аномально теплая зима плавно перейдет в теплую весну с рекордно ранним и слабым половодьем, которая передаст эстафету относительно умеренному лету, — говорят специалисты.

Синоптики предупредили, что из-за дефицита осадков весной ожидается преждевременный старт пожароопасного сезона.

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сегодня, в 19:10 +3
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