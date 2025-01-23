Тулячка с сообщницей из Татарстана обворовывала бабушек в супермаркетах Нижнего Новгорода

Злоумышленницы утащили у пенсионерок более 240 тыс. рублей.

Прокуратура Автозаводского района Нижнего Новгорода утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительниц Тульской области и Республики Татарстан, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности. Женщины обвиняются в краже, совершенной группой лиц.

По версии следствия, воровки заранее разработали преступный план и придерживались его, отправляясь на «заработок»: пока одна из женщин отвлекала в торговом зале пенсионерку разговором, ее соучастница похищала из сумки отвлекшейся жертвы деньги.

Таким способом злоумышленницы стащили у пожилых женщин более 240 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.