  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Узловском районе модернизируют системы водоснабжения почти за 220 млн рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Узловском районе модернизируют системы водоснабжения почти за 220 млн рублей
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Узловском районе модернизируют системы водоснабжения почти за 220 млн рублей

Работы проводятся по поручению губернатора Дмитрия Миляева.

Продолжается перекладка аварийного участка сети магистрального водовода, который обеспечивает водой центральную часть города. Это позволит снизить аварийность и обеспечить надежность водоснабжения.

— Мы продолжаем реализацию одного из самых масштабных проектов — строительство магистральной ветки от напорной станции АДС до центральной части города. Хочу выразить благодарность Дмитрию Вячеславовичу Миляеву за оказанную поддержку. В этом году перед нами стоит масштабная задача — на модернизацию систем водоснабжения выделено более 200 млн рублей. Уверен, что эти работы приведут к эффективным результатам и позволят стабилизировать водоснабжение, — сказал глава администрации района Николай Терехов.

В прошлом году на Трестовском водозаборе прошла очистка резервуаров чистой воды, которая не проводилась более 25 лет. Также были промыты магистральные и домовые сети водоснабжения в центральной части Узловой. А регулировка систем водоснабжения позволила повысить давление в центе города.

В рамках регионального проекта «Чистая вода Тульской области» в 2024 году в Узловой был проведён ремонт 1,1 км сетей водоснабжения, а также двух артезианских скважин и люков Трестовского водозабора.

За счет районной администрации были отремонтированы четыре артезианские скважины Новолюбовского и Люторического водозаборов, которые уже введены в эксплуатацию.

– Мы проводим последовательную работу по повышению качества водоснабжения в Узловском районе. Открытый диалог с жителями позволяет получать обратную связь и оперативно решать возникающие вопросы. Важно выстраивать системную работу по информированию в социальных сетях о проводимых работах и сроках их выполнения. Жители должны знать о плановых мероприятиях и видеть результаты уже проведенных работ, – отметил министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков.

Согласно комплексному плану, в 2025 году планируется:

  • провести ремонт машинных залов Трестовского и Новолюбовского водозаборов,
  • отремонтировать фильтры на Люторическом водозаборе,
  • заменить аварийные участки сетей в городе и в ближайших населенных пунктах,
  • смонтировать задвижки на сетях водоснабжения.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 22:23 0
Другие статьи по темам
Событие
модернизация водоснабженияремонтводопроводпоручения Дмитрия Миляева
Место
Тульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Где в Туле отключат электричество 22 января
Где в Туле отключат электричество 22 января
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.