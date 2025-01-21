В Узловском районе модернизируют системы водоснабжения почти за 220 млн рублей

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Продолжается перекладка аварийного участка сети магистрального водовода, который обеспечивает водой центральную часть города. Это позволит снизить аварийность и обеспечить надежность водоснабжения.



— Мы продолжаем реализацию одного из самых масштабных проектов — строительство магистральной ветки от напорной станции АДС до центральной части города. Хочу выразить благодарность Дмитрию Вячеславовичу Миляеву за оказанную поддержку. В этом году перед нами стоит масштабная задача — на модернизацию систем водоснабжения выделено более 200 млн рублей. Уверен, что эти работы приведут к эффективным результатам и позволят стабилизировать водоснабжение, — сказал глава администрации района Николай Терехов.

В прошлом году на Трестовском водозаборе прошла очистка резервуаров чистой воды, которая не проводилась более 25 лет. Также были промыты магистральные и домовые сети водоснабжения в центральной части Узловой. А регулировка систем водоснабжения позволила повысить давление в центе города.

В рамках регионального проекта «Чистая вода Тульской области» в 2024 году в Узловой был проведён ремонт 1,1 км сетей водоснабжения, а также двух артезианских скважин и люков Трестовского водозабора.

За счет районной администрации были отремонтированы четыре артезианские скважины Новолюбовского и Люторического водозаборов, которые уже введены в эксплуатацию.

– Мы проводим последовательную работу по повышению качества водоснабжения в Узловском районе. Открытый диалог с жителями позволяет получать обратную связь и оперативно решать возникающие вопросы. Важно выстраивать системную работу по информированию в социальных сетях о проводимых работах и сроках их выполнения. Жители должны знать о плановых мероприятиях и видеть результаты уже проведенных работ, – отметил министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков.



Согласно комплексному плану, в 2025 году планируется: