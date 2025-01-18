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Большинство туляков хотели бы получить наставника на новом рабочем месте
Фото Дмитрия Дзюбина.

Большинство туляков хотели бы получить наставника на новом рабочем месте

Жители Тульской области поделились идеальным, с их точки зрения, вхождением в должность.

78% хотели бы получить наставника на весь период испытательного срока. Об этом жители региона рассказали в опросе hh.ru. 

При этом треть опрошенных (34%) отметили, что готовы уволиться с новой работы в первый же месяц после трудоустройства, если столкнутся с отсутствием адаптации со стороны руководства, в топ-3 причин вошли также неприятие стиля управления (33%) и несовпадение обещаний работодателя с реальностью на рабочем месте (58%).

Ценность наставничества понимает и большинство работодателей - на вопрос, что этот процесс даёт компании, представители бизнеса отвечали, что новые сотрудники совершают меньше грубых ошибок в работе, снижается текучесть кадров, хаоса в работе становится меньше.

Впервые желание делиться знаниями и однажды стать для кого-то примером возникает у туляков довольно рано: примерно каждый пятый задумывается об этом уже во время обучения в университете или колледже, столько же — еще в школе. При этом женщины более склонны к менторству (75%), нежели мужчины (63%). Несмотря на то, что многие хотели бы стать наставниками как можно раньше, возраст 26-45 лет считается оптимальным для этой роли, поскольку в этот период люди чаще занимают руководящие позиции и/или уже имеют ценный опыт, который могут передать другим.

Наставничество является взаимовыгодным проектом для всех сторон: наставник развивает свои управленческие компетенции на примере малой группы, новый сотрудник получает специалиста, к которому можно обращаться по любым рабочим вопросам, руководитель часть задач по адаптации делегирует наставнику. В итоге получается мощный инструмент, который помогает бизнесу сокращать текучесть персонала в период адаптации и развивать преемственность знаний в подразделении от опытных наставников к новому составу коллектива.

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Фотограф:
сегодня, в 21:04 0
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