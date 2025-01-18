Над Тульской областью уничтожено 5 БПЛА

Об этом Дмитрий Миляев сообщил в своем телеграм-канале.

Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Тульской области уничтожены 5 БПЛА. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.



Ранее Дмитрий Миляев сообщил о возгорании на одном из тульских предприятий после атаки ВСУ. Губернатор лично выехал на место падения БПЛА.

