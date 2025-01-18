Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Тульской области уничтожены 5 БПЛА. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Ранее Дмитрий Миляев сообщил о возгорании на одном из тульских предприятий после атаки ВСУ. Губернатор лично выехал на место падения БПЛА.
Над Тульской областью уничтожено 5 БПЛА
Об этом Дмитрий Миляев сообщил в своем телеграм-канале.
Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Тульской области уничтожены 5 БПЛА. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
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