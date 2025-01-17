Грабитель из Ясногорска притворился полицейским и выманил у мамы приятеля 15 тысяч рублей

В Ясногорске местный житель Станислав Т. обвиняется в грабеже и мошенничестве, сообщает пресс-служба Управления судебного Департамента по Тульской области.

Следствием установлено, что в начале октября 2024 года ранее неоднократно судимый обвиняемый пришёл в гости к знакомому. В ходе беседы Станислав потребовал от приятеля телефон. Тот отказался, и Станислав дважды ударил его ручкой ножа по голове, а потом отобрал гаджет.

Пару недель спустя Станислав приметил на улице знакомого, избил его и отобрал мобильник. Затем он заявил товарищу, что является сотрудником полиции и ему известно, что тот занимается наркоторговлей. И что за взятку в 15 300 рублей он готов забыть об этом.

Испуганный приятель заявил, что у него нет таких денег, но его сможет выручить мама. Мужчины отправились к ней домой, и Станислав повторил байку о том, что он полицейский и что за деньги поможет избежать её сыну уголовной ответственности. Женщина поверила Станиславу и перевела ему 15 300 рублей, после чего отправилась в полицию и рассказала о произошедшем.

Липового полицейского задержали и арестовали, после чего дело направили в суд. Следующее заседание состоится 24 января.

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