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Туляки пожаловались на полуразобранный автохлам на улице Станиславского

Туляки пожаловались на полуразобранный автохлам на улице Станиславского

Chevrolet Lanos кто-то «подкинул» к магазину автозапчастей.

Больше месяца подкидыш Lanos стоит на парковке у магазина без капота, бампера, двери помяты. 

— Госномеров нет ни спереди, ни сзади, — сообщил наш подписчик Дмитрий.

Myslo уже рассказывал, как избавиться от бесхозного автохлама в подробной инструкции. Коротко о главном:

  • Для вывоза автохлама нужно обращаться в администрацию по месту его нахождения. Если машина находится на придомовой территории — понадобится решение общего собрания собственников жилья.
  • На добровольную эвакуацию владельцу даётся 30 дней.
  • Вывозом и хранением бесхозных машин занимается МКУ «Сервисный центр города Тулы».
  • Владелец имеет право забрать свой автомобиль и/или находившееся в нём имущество, оплатив эвакуацию и другие расходы, связанные с хранением машины.
  • Срок хранения автомобиля на площадке МКУ «Сервисный центр города Тулы» — 30 дней. После этого его обращают в муниципальную собственность, снимают с учёта в ГИБДД и утилизируют.

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