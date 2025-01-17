Туляки пожаловались на полуразобранный автохлам на улице Станиславского

Больше месяца подкидыш Lanos стоит на парковке у магазина без капота, бампера, двери помяты.
— Госномеров нет ни спереди, ни сзади, — сообщил наш подписчик Дмитрий.
Myslo уже рассказывал, как избавиться от бесхозного автохлама в подробной инструкции. Коротко о главном:
- Для вывоза автохлама нужно обращаться в администрацию по месту его нахождения. Если машина находится на придомовой территории — понадобится решение общего собрания собственников жилья.
- На добровольную эвакуацию владельцу даётся 30 дней.
- Вывозом и хранением бесхозных машин занимается МКУ «Сервисный центр города Тулы».
- Владелец имеет право забрать свой автомобиль и/или находившееся в нём имущество, оплатив эвакуацию и другие расходы, связанные с хранением машины.
- Срок хранения автомобиля на площадке МКУ «Сервисный центр города Тулы» — 30 дней. После этого его обращают в муниципальную собственность, снимают с учёта в ГИБДД и утилизируют.