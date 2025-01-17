Туляки пожаловались на полуразобранный автохлам на улице Станиславского

Больше месяца подкидыш Lanos стоит на парковке у магазина без капота, бампера, двери помяты.

— Госномеров нет ни спереди, ни сзади, — сообщил наш подписчик Дмитрий.

Myslo уже рассказывал, как избавиться от бесхозного автохлама в подробной инструкции. Коротко о главном: