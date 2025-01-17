В Богородицке сотрудники интерната четыре года обкрадывали инвалидов: дело передано в суд

Фото из архива Myslo.

В Богородицке бывших сотрудников дома-интерната обвинили в краже пенсий у пожилых людей и инвалидов. Прокуратура утвердила обвинение против директора интерната и двух его подчинённых. Их подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

С декабря 2019 года по ноябрь 2023 года директор учреждения и двое его работников обокрали троих инвалидов, которые разрешили им получать за них пенсию и соцвыплаты.

Деньги обвиняемые поделили между собой. Ущерб оценили в 581 тысячу рублей.