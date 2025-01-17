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  4. В Богородицке сотрудники интерната 4 года крали пенсии у инвалидов: дело передано в суд - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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В Богородицке сотрудники интерната четыре года обкрадывали инвалидов: дело передано в суд
Фото из архива Myslo.

В Богородицке сотрудники интерната четыре года обкрадывали инвалидов: дело передано в суд

Ущерб оценили в 581 тысячу рублей.

В Богородицке бывших сотрудников дома-интерната обвинили в краже пенсий у пожилых людей и инвалидов. Прокуратура утвердила обвинение против директора интерната и двух его подчинённых. Их подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. 

С декабря 2019 года по ноябрь 2023 года директор учреждения и двое его работников обокрали троих инвалидов, которые разрешили им получать за них пенсию и соцвыплаты.

Деньги обвиняемые поделили между собой. Ущерб оценили в 581 тысячу рублей.

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Автор:
сегодня, в 14:32 0
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