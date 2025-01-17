  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Два пожара за двое суток: к жителям дома по улице Металлургов снова нагрянули сотрудники МЧС - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Два пожара за двое суток: к жителям дома по улице Металлургов снова нагрянули сотрудники МЧС
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Два пожара за двое суток: к жителям дома по улице Металлургов снова нагрянули сотрудники МЧС

Специалисты провели поквартирный обход.

Ранее Myslo писал, что 15 января на улице Металлургов в Туле страшный пожар в квартире на третьем этаже унес жизни 42-летней женщины и ее трехлетнего сына. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.

На следующий день в том же доме произошел пожар в квартире на втором этаже. Причиной происшествия стала неосторожность при обращении с огнем пожилой хозяйки квартиры.

— С целью недопущения возникновения пожаров, гибели и травмирования людей сегодня сотрудники государственного пожарного надзора по Пролетарскому району Тулы провели поквартирный обход жителей дома, где за двое суток произошло два пожара, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

Photo_1737023351109.jpg

Сотрудники ведомства напомнили правила пожарной безопасности и правила использования газового оборудования.

— Мы поговорили с жителями дома о соблюдении правил пожарной безопасности и основных причинах пожара, в том числе и курении: в квартире место для курения должно быть оборудовано пепельницей, а уходя из помещения, человек должен убедиться, что сигарета потушена. При этом ни в коем случае нельзя курить в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения, — подчеркнули спасатели.

Особое внимание инспекторы государственного пожарного надзора уделили запрету на оставление малолетних детей без присмотра и установке пожарных извещателей в жилье.

Photo_1737023351872.jpg

— Большинство трагических случаев гибели людей на пожарах происходит в ночное время. Это связано с тем, что человек, когда спит, не может почувствовать запах дыма, увидеть пожар. Всего пяти вдохов достаточно для того, чтобы потерять сознание и погибнуть. Для обнаружения загорания на ранних стадиях придумали автономный пожарный извещатель, который реагирует на дым и издает громкий звуковой сигнал. Это маленькие приборы, которые можно купить в магазине или на маркетплейсах, а стоимость их невелика. Они крепятся к потолку или на верхней части стены с помощью двухстороннего скотча или самореза и не требуют прокладки специальных линий пожарной сигнализации и применения дополнительного оборудования. Раз в год требуется только менять батарейки и очищать извещатель от пыли, чтобы избежать ложных срабатываний. Установив датчики в каждой комнате, человек значительно увеличивает шансы на спасение в случае пожара, — рассказали специалисты.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:35 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
сотрудники МЧСпожар

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Синоптики назвали причину аномального тепла в Центральной России
Синоптики назвали причину аномального тепла в Центральной России
Еще одного менеджера тульского «Ё-Хауса»* суд отправил под домашний арест
Еще одного менеджера тульского «Ё-Хауса»* суд отправил под домашний арест
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.