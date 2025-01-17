Два пожара за двое суток: к жителям дома по улице Металлургов снова нагрянули сотрудники МЧС

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Ранее Myslo писал, что 15 января на улице Металлургов в Туле страшный пожар в квартире на третьем этаже унес жизни 42-летней женщины и ее трехлетнего сына. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.

На следующий день в том же доме произошел пожар в квартире на втором этаже. Причиной происшествия стала неосторожность при обращении с огнем пожилой хозяйки квартиры.

— С целью недопущения возникновения пожаров, гибели и травмирования людей сегодня сотрудники государственного пожарного надзора по Пролетарскому району Тулы провели поквартирный обход жителей дома, где за двое суток произошло два пожара, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

Сотрудники ведомства напомнили правила пожарной безопасности и правила использования газового оборудования.

— Мы поговорили с жителями дома о соблюдении правил пожарной безопасности и основных причинах пожара, в том числе и курении: в квартире место для курения должно быть оборудовано пепельницей, а уходя из помещения, человек должен убедиться, что сигарета потушена. При этом ни в коем случае нельзя курить в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения, — подчеркнули спасатели.

Особое внимание инспекторы государственного пожарного надзора уделили запрету на оставление малолетних детей без присмотра и установке пожарных извещателей в жилье.

— Большинство трагических случаев гибели людей на пожарах происходит в ночное время. Это связано с тем, что человек, когда спит, не может почувствовать запах дыма, увидеть пожар. Всего пяти вдохов достаточно для того, чтобы потерять сознание и погибнуть. Для обнаружения загорания на ранних стадиях придумали автономный пожарный извещатель, который реагирует на дым и издает громкий звуковой сигнал. Это маленькие приборы, которые можно купить в магазине или на маркетплейсах, а стоимость их невелика. Они крепятся к потолку или на верхней части стены с помощью двухстороннего скотча или самореза и не требуют прокладки специальных линий пожарной сигнализации и применения дополнительного оборудования. Раз в год требуется только менять батарейки и очищать извещатель от пыли, чтобы избежать ложных срабатываний. Установив датчики в каждой комнате, человек значительно увеличивает шансы на спасение в случае пожара, — рассказали специалисты.