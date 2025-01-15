Синоптик предупредил о морозах в Туле

Фото Алексея Пирязева.

В третьей декаде января в Центральную Россию придет арктическое вторжение. Об этом руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов написал в своем телеграм-канале.

— 20–21 января <…> с запада выскочит европейский антициклон и в средней полосе на полтора дня морозы окрепнут до -5…-10 градусов. В это же время антициклон, зародившийся над Гренландией, займёт исходную позицию над Скандинавией и с 22 января ринется на юг.

В среду 22 января стремительно похолодает в Петербурге, Вологде и Костроме. 23 января наступит черед Твери, Москвы, Тулы и Рязани. А к 25 января волна холода достигнет берегов Азовского моря, — рассказал синоптик.

25-26 января, на которые придётся пик похолодания в средней полосе, холод с восточным ветрами обрушится и на Европу.

По словам Шувалова, впервые с начала января температура в средней полосе опустится ниже и значительно ниже климатической нормы.