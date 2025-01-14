В январе эксперты Росреестра проведут горячие линии для туляков

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Специалисты ответят на вопросы жителей и окажут им квалифицированную правовую помощь.

В четверг, 16 января, состоится горячая линия, посвящённая кадастровой оценке недвижимости. Сотрудники ведомства расскажут, как и кем она проводится, какие есть способы установления справедливой кадастровой стоимости и как её пересмотреть. Звоните по телефону: 8(4872)77-33-18.

Темой горячей линии, запланированной на 21 января, станет государственный земельный надзор. Жители узнают, чем грозит использование земельного участка не по назначению, куда можно сообщать о нарушениях земельного законодательства и какие санкции ждут нарушителей. Звонки будут приниматься по номеру 8(4872)77-34-12.

Третья горячая линия состоится 27 января и будет посвящена контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций, а также порядку рассмотрения жалоб на действия арбитражных управляющих. Телефон: 8(4872)77-34-08.