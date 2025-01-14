Мокрый снег и перепады температур: туляков предупредили об ухудшении метеоусловий

Фото Алексея Пирязева

Автомобилистам и пешеходам следует быть особенно внимательными на дорогах.

По даннымТульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 21.00 14 января и до 21.00 15 января ожидается мокрый снег с дождём, перепады температур от положительных к отрицательным. На дорогах гололедица, порывы ветра могут достигать 10 метров в секунду.

Всё это может осложнить дорожно-транспортную обстановку. Тульская Госавтоинспекция просит водителей быть крайне внимательными и аккуратными, строго соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений.

Особо опасными станут дороги вне населенных пунктов. Стоит быть особенно бдительными в местах возможного появления пешеходов: перед переходами, остановками транспорта и перекрестками. Пешеходам надлежит переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

Экипажи ДПС готовы в любой момент оказать помощь водителям и пешеходам, попавшим в трудную ситуацию. Звоните по телефонам: