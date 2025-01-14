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Мокрый снег и перепады температур: туляков предупредили об ухудшении метеоусловий
Фото Алексея Пирязева

Мокрый снег и перепады температур: туляков предупредили об ухудшении метеоусловий

Автомобилистам и пешеходам следует быть особенно внимательными на дорогах.

По даннымТульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 21.00 14 января и до 21.00 15 января ожидается мокрый снег с дождём, перепады температур от положительных к отрицательным. На дорогах гололедица, порывы ветра могут достигать 10 метров в секунду.

Всё это может осложнить дорожно-транспортную обстановку. Тульская Госавтоинспекция просит водителей быть крайне внимательными и аккуратными, строго соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений. 

Особо опасными станут дороги вне населенных пунктов. Стоит быть особенно бдительными в местах возможного появления пешеходов: перед переходами, остановками транспорта и перекрестками.  Пешеходам надлежит переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. 

Экипажи ДПС готовы в любой момент оказать помощь водителям и пешеходам, попавшим в трудную ситуацию. Звоните по телефонам: 

  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42,
  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
  • Для связи через Telegram: +7(999)374-36-13, 
  • Телефон Telegram «Сообщи о гололеде»: +7(999)347-05-98.

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