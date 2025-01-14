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Где в Туле не будет света 15 января

Где в Туле не будет света 15 января

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых отключениях.

Публикуем время и список адресов.

С 8.00 до 18.00:

  • ул. Свободы, 37, 41-58,
  • ул. Л. Толстого, 105, 122, 124, 126,
  • ул. Бундурина, 43.

С 9.00 до 17.00:

  • Есенинский бульвар, 2-18 (чётн.),
  • ул. Краинская, 9-23 (нечётн.), 12-26 (чётн.), 54, 56, 58, 83, 85, 86,
  • пос. Рудаково: ул. Л. Толстого, 1-10, 3-а, 7-а, 7/2.

С 9.00 до 16.00:

  • ул. К. Либкнехта, 42-54 (чётн.), 33-41 (нечётн.),
  • ул. Мопра, 6-а, 8, 10, 12, 15, 17,
  • ул. Р. Люксембург.

С 9.30 до 14.00:

  • пос. Южный, ул. Автомобилистов,
  • ул. Шахтерская 1, 5а,
  • Шахтёрский пр-д, 7, 9.

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