Где в Туле не будет света 15 января

Публикуем время и список адресов.
С 8.00 до 18.00:
- ул. Свободы, 37, 41-58,
- ул. Л. Толстого, 105, 122, 124, 126,
- ул. Бундурина, 43.
С 9.00 до 17.00:
- Есенинский бульвар, 2-18 (чётн.),
- ул. Краинская, 9-23 (нечётн.), 12-26 (чётн.), 54, 56, 58, 83, 85, 86,
- пос. Рудаково: ул. Л. Толстого, 1-10, 3-а, 7-а, 7/2.
С 9.00 до 16.00:
- ул. К. Либкнехта, 42-54 (чётн.), 33-41 (нечётн.),
- ул. Мопра, 6-а, 8, 10, 12, 15, 17,
- ул. Р. Люксембург.
С 9.30 до 14.00:
- пос. Южный, ул. Автомобилистов,
- ул. Шахтерская 1, 5а,
- Шахтёрский пр-д, 7, 9.