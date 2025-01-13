  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Нацпроекты в Тульской области: что уже сделано и что ещё только предстоит сделать - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Нацпроекты в Тульской области: что уже сделано и что ещё только предстоит сделать
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Нацпроекты в Тульской области: что уже сделано и что ещё только предстоит сделать

На оперативном совещании под руководством Дмитрия Миляева подвели итоги реализации национальных проектов.

Председатель областного правительства Михаил Пантелеев подчеркнул, что Тульская область достигла значительных успехов и находится в числе регионов-лидеров. 

Реализация нацпроектов и других программ, а также привлечение внебюджетных источников позволили построить уникальные объекты, решить оперативные вопросы по обеспечению медицинских и образовательных организаций технологичным оборудованием, а объекты культуры и спорта сделать современными и доступными.

Итоговые показатели реализации нацпроектов в Тульской области можно увидеть в галерее.

Галерея
показать все фотографии

Правительство Тульской области приступило к реализации новых национальных проектов. Их основные приоритеты – поддержка семьи и повышение качества жизни людей, создание условий для развития экономики и обеспечение технологического лидерства.

По нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в 2025-2026 гг. планируется отремонтировать свыше 80 медучреждений, установить более 20 модульных объектов. В Туле до 2030 года появится новая больница скорой помощи и новая поликлиника, в Ефремове – дом для медиков на 30 квартир.

В рамках нацпроектов «Молодежь и дети» и «Семья» более 170 школ будут оснащены новым оборудованием. Планируется отремонтировать 10 учебных корпусов и общежитий колледжей и техникумов. По поручению Дмитрия Миляева уже в этом году по программе «Наш район» будет установлено 11 модульных ДК. До 2030 года будут отремонтированы 24 стадиона. Также в Туле построят модульный бассейн, ФОК с ледовой ареной для следж-хоккея, а в пос. Майский Щекинского района появится умная спортплощадка.

По нацроекту «Инфраструктура для жизни» будет продолжено переселение из аварийного жилья. В 2025 году будут реализованы 3 проекта-победителя Всероссийского конкурса благоустройства. Начнется строительство станции водоподготовки в Липках и очистных сооружений в Донском, Киреевске и Суворове.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» запланировано строительство ИНТЦ «Композитная долина» с подтвержденным федеральным финансированием в размере 4,2 млрд рублей до 2027 года.

По нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» в 2025 году предусмотрено более 1 млрд рублей на оснащение оборудованием Научно-производственного центра БАС, создание Центра коллективного пользования, объектов лабораторно-исследовательского комплекса, летно-испытательного центра.

Дмитрий Миляев поблагодарил членов правительства,муниципальных чиновников, депутатов и силовиков за эффективную работу по достижению целей нацпроектов.  До конца января предстоит сформировать паспорта региональных проектов и синхронизировать работу с муниципалитетами.

– Впереди много работы, в частности, по переселению граждан из аварийного жилья, развитию жилищной, дорожной и транспортной инфраструктуры, развитию физкультуры и спорта и многим другим. Как отметил Президент России Владимир Путин на совещании с членами федерального Правительства, результаты нашей работы будут оцениваться не по бумагам, а по тому, как проводимые мероприятия отражаются на жизни людей. Нельзя допустить срывов и отклонений от планов. Все цели должны быть достигнуты, а задачи – решены, – сказал Дмитрий Миляев.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 19:47 0
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областиоперативное совещание у губернаторареализация нацпроектовнацпроекты в Тульской области
Место
Тульская область
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Пожар в тульском военном госпитале: в здании полностью обрушилась кровля
Пожар в тульском военном госпитале: в здании полностью обрушилась кровля
Тула в смартфоне: как работает приложение МЧС
Тула в смартфоне: как работает приложение МЧС
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.