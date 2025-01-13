Нацпроекты в Тульской области: что уже сделано и что ещё только предстоит сделать

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Председатель областного правительства Михаил Пантелеев подчеркнул, что Тульская область достигла значительных успехов и находится в числе регионов-лидеров.

Реализация нацпроектов и других программ, а также привлечение внебюджетных источников позволили построить уникальные объекты, решить оперативные вопросы по обеспечению медицинских и образовательных организаций технологичным оборудованием, а объекты культуры и спорта сделать современными и доступными.

Итоговые показатели реализации нацпроектов в Тульской области можно увидеть в галерее.

Правительство Тульской области приступило к реализации новых национальных проектов. Их основные приоритеты – поддержка семьи и повышение качества жизни людей, создание условий для развития экономики и обеспечение технологического лидерства.

По нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в 2025-2026 гг. планируется отремонтировать свыше 80 медучреждений, установить более 20 модульных объектов. В Туле до 2030 года появится новая больница скорой помощи и новая поликлиника, в Ефремове – дом для медиков на 30 квартир.

В рамках нацпроектов «Молодежь и дети» и «Семья» более 170 школ будут оснащены новым оборудованием. Планируется отремонтировать 10 учебных корпусов и общежитий колледжей и техникумов. По поручению Дмитрия Миляева уже в этом году по программе «Наш район» будет установлено 11 модульных ДК. До 2030 года будут отремонтированы 24 стадиона. Также в Туле построят модульный бассейн, ФОК с ледовой ареной для следж-хоккея, а в пос. Майский Щекинского района появится умная спортплощадка.

По нацроекту «Инфраструктура для жизни» будет продолжено переселение из аварийного жилья. В 2025 году будут реализованы 3 проекта-победителя Всероссийского конкурса благоустройства. Начнется строительство станции водоподготовки в Липках и очистных сооружений в Донском, Киреевске и Суворове.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» запланировано строительство ИНТЦ «Композитная долина» с подтвержденным федеральным финансированием в размере 4,2 млрд рублей до 2027 года.

По нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» в 2025 году предусмотрено более 1 млрд рублей на оснащение оборудованием Научно-производственного центра БАС, создание Центра коллективного пользования, объектов лабораторно-исследовательского комплекса, летно-испытательного центра.

Дмитрий Миляев поблагодарил членов правительства,муниципальных чиновников, депутатов и силовиков за эффективную работу по достижению целей нацпроектов. До конца января предстоит сформировать паспорта региональных проектов и синхронизировать работу с муниципалитетами.

– Впереди много работы, в частности, по переселению граждан из аварийного жилья, развитию жилищной, дорожной и транспортной инфраструктуры, развитию физкультуры и спорта и многим другим. Как отметил Президент России Владимир Путин на совещании с членами федерального Правительства, результаты нашей работы будут оцениваться не по бумагам, а по тому, как проводимые мероприятия отражаются на жизни людей. Нельзя допустить срывов и отклонений от планов. Все цели должны быть достигнуты, а задачи – решены, – сказал Дмитрий Миляев.