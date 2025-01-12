Тульские военные медики спасли пациента с 10-сантиметровым тромбом в сонной артерии

Кадр из видео телеграм-канала Airborne Medical Squad Russia

Тульские военные врачи продолжают работу в зоне специальной военной операции и в редкие свободные минуты делятся бесценным опытом со студентами медиками и всеми, кто интересуется медициной. Недавно ими была проведена очередная уникальная операция.

Военнослужащий получил осколочное слепое ранение шеи. В течение 40 минут его доставили в передовую медицинскую группу, где была выполнена остановка наружного кровотечения с установкой трех катетеров Фолея. Также пациент был проинтубирован и отправлен в госпиталь.

На месте ультразвуковое исследование показало 10-сантиметровый тромб и дефект общей сонной артерии в области бифуркации. Было принято решение о проведении экстренной операции.

Тромб был успешно удалён, а в артерию установлен синтетический протез из политетрафторэтилена. Со временем этот материал изнутри «обрастает» клетками и остаётся навсегда. После операции боец в стабильном состоянии был отправлен на следующий этап эвакуации.