Госавтоинспекция предупредила туляков об ухудшении дорожной обстановки

Водителям и пешеходам следует быть особенно осторожными и внимательными.

По данным Тульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона с 21.00 12 января до 21.00 13 января ожидается мокрый снег с дождём, колебание температуры от положительных к отрицательным значениям, гололедица и порывы ветра до 10 метров в секунду. Это может осложнить ситуацию на дорогах.

Любая дорожная ошибка водителя на дороге может закончиться трагично. Автомобилистам следует быть крайне внимательными и аккуратными, строго соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений.

Особо опасными станут дороги вне населенных пунктов. Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед переходами, остановками транспорта и перекрестками. Пешеходы же обязаны переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в сложную ситуацию. Звоните по телефонам: