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Госавтоинспекция предупредила туляков об ухудшении дорожной обстановки

Госавтоинспекция предупредила туляков об ухудшении дорожной обстановки

Водителям и пешеходам следует быть особенно осторожными и внимательными.

По данным Тульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона с 21.00 12 января до 21.00 13 января ожидается мокрый снег с дождём, колебание температуры от положительных к отрицательным значениям, гололедица и порывы ветра до 10 метров в секунду. Это может осложнить ситуацию на дорогах.

Любая дорожная ошибка водителя на дороге может закончиться трагично. Автомобилистам следует быть крайне внимательными и аккуратными, строго соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений.

Особо опасными станут дороги вне населенных пунктов. Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед переходами, остановками транспорта и перекрестками. Пешеходы же обязаны переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в сложную ситуацию. Звоните по телефонам:

  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42.
  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54.
  • Для связи через Telegram: +7 999 374-36-13.
  • Телефон Telegram «Сообщи о гололеде»: +7 999 374-05-98.

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