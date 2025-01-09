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Туляков приглашают на турнир по футболу в валенках
Фото Екатерины Беловой.

Туляков приглашают на турнир по футболу в валенках

Заявки необходимо отправлять заранее.

8 февраля в Туле на малом поле академии ПФК «Арсенал» пройдет ежегодный турнир по футболу в валенках. Начало в 11.00. Формат — 4×4 (плюс замены). Обязательное условие для каждого участника — наличие своих валенок (высота под колено, классика).

Как сообщает пресс-служба тульского «Арсенала», команды будут разделены на группы. В плей-офф выйдут те, кто займет первое и второе место в группах. Длительность каждой встречи — 10 минут.

Заявки для участия нужно отправлять специалисту по работе с болельщиками Михаилу Максимову

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