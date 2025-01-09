В Рогожинском парке Тулы вырубят 39 опасных деревьев

Фото из архива Myslo.

В Рогожинском парке Тулы проведут работы по удалению сухостойных и аварийно-опасных деревьев. Об этом сообщает пресс-служба «Тульских парков».

Уточняется, что в ходе обследования деревьев были выявлены стволовая и комлевая гниль, наличие плодовых тел кленового трутовика, признаки бактериального заболевания, наклон стволов 45 градусов на дорожно-тропиночную сеть, морозобойные трещины. Всё это может привести к падению всего дерева или его части.

Всего планируется удалить 39 деревьев. Работы запланированы на январь.