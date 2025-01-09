  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Рогожинском парке Тулы вырубят 39 опасных деревьев - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Рогожинском парке Тулы вырубят 39 опасных деревьев
Фото из архива Myslo.

В Рогожинском парке Тулы вырубят 39 опасных деревьев

Работы проведут в январе.

В Рогожинском парке Тулы проведут работы по удалению сухостойных и аварийно-опасных деревьев. Об этом сообщает пресс-служба «Тульских парков».

Уточняется, что в ходе обследования деревьев были выявлены стволовая и комлевая гниль, наличие плодовых тел кленового трутовика, признаки бактериального заболевания, наклон стволов 45 градусов на дорожно-тропиночную сеть, морозобойные трещины. Всё это может привести к падению всего дерева или его части.

Всего планируется удалить 39 деревьев. Работы запланированы на январь. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
вчера, в 20:52 −2
Другие статьи по темам
Место
ТулаРогожинский парк
Прочее
опасные деревья

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Синоптики спрогнозировали арктическое вторжение в середине января
Синоптики спрогнозировали арктическое вторжение в середине января
В Туле водитель BMW не смутился и проехал на красный
В Туле водитель BMW не смутился и проехал на красный
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.