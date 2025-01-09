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Синоптики спрогнозировали арктическое вторжение в середине января
Фото Артема Жильцова.

Синоптики спрогнозировали арктическое вторжение в середине января

А затем вернется теплая погода.

Середина зимы прогнозируется заметно теплее климата. Местами температура может превысить 2 градуса. По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», потепление, которое пробилось в Центральную Россию на Рождество, окажется довольно затяжным.

— И только в середине января оно может смениться мощным арктическим вторжением, так что средняя температура станет ниже многолетних значений. Это похолодание захватит и первые дни третьей декады месяца, — говорят синоптики.

В конце января вновь возобладают атлантические погодные процессы, в центр страны вернется теплая погодная аномалия. С такой погоды стартует и февраль. 

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вчера, в 21:21 +2
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