Синоптики спрогнозировали арктическое вторжение в середине января

Фото Артема Жильцова.

Середина зимы прогнозируется заметно теплее климата. Местами температура может превысить 2 градуса. По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», потепление, которое пробилось в Центральную Россию на Рождество, окажется довольно затяжным.

— И только в середине января оно может смениться мощным арктическим вторжением, так что средняя температура станет ниже многолетних значений. Это похолодание захватит и первые дни третьей декады месяца, — говорят синоптики.

В конце января вновь возобладают атлантические погодные процессы, в центр страны вернется теплая погодная аномалия. С такой погоды стартует и февраль.