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В Кимовском районе нашли свалку на заброшенном земельном участке
Фото: ru.freepik.com.

В Кимовском районе нашли свалку на заброшенном земельном участке

Россельхознадзор направил материалы проверки в прокуратуру.

В ноябре 2024 года сотрудники регионального Россельхознадзора приехали проверить состояние земельного участка сельскохозяйственного назначения в Кимовском районе. 

Выяснилось, что участок не поставлен на кадастровый учет. Кроме того, на территории 1,5 га специалисты обнаружили несанкционированную свалку твердых коммунальных и строительных отходов. 

«На участке имеются следы частичной ликвидации захламления, а также присутствуют свежие следы захламления. Знаки, трафареты, запрещающие сброс отходов производства и потребления, отсутствуют», — сообщили в региональном Россельхознадзоре. 

Материалы проверки для принятия мер направили в Тульскую природоохранную прокуратуру.

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Автор:
сегодня, в 11:31 +1
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