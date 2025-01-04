Куда сходить в Туле 4 января: подборка Myslo

концерты

Когда: 4 января, суббота, 19.00. Где: Кластер «Октава».

Стоимость: от 1350 руб.





4 января в «Октаве» в Музее станка выступит Polnalyubvi.

Когда: 4 января, суббота, 18.00. Где: Городской концертный зал.

Стоимость: от 1000 руб.



4 января в Городском концертном зале выступит Наташа Королёва.

дед моробус

По улицам Тулы будет курсировать «Дед Моробус». Предполагаемый маршрут движения: Городской концертный зал — ул. Советская — площадь Ленина — ул. Тургеневская — Городской концертный зал. Автобус выполняет 4 рейса в день. Прокатиться на нем сможет любой ребенок в сопровождении одного взрослого по предварительной регистрации. На городской новогодней афише размещён QR-код, ведущий на сайт «Дед Моробуса».

музеи

13:00 — мастер-класс по изготовлению ёлочной игрушки «Рождественская история» 6+

Музей «Тульские самовары», 8 (4872) 31-23-33

13.00 — мастер-класс «Чудеса под Рождество» 6+

Тульская областная детская библиотека

14:00 — «Штудии. Новый год. Открытка.» 12+

Выставочный зал, 8(4872)56-09-92

15:00 — концерт «Колыбельная вьюги». Александр Метвеев-арфа, Яна Желова — вокал. 6+

Тульский музей изобразительных искусств, 8(4872)35-40-53

15.00 — творческо-игровая программа «Новогодняя история» 6+

Тульская областная детская библиотека

15.30 — РОЖДЕСТВО В ДВОРЯНСКОМ 6+

Дом Дворянского собрания

16:00 — познавательно-развлекательное мероприятие «Под Рождественской звездой» 6+

Музей русского и современного искусства, 8-953-955-13-81 по предварительной записи

17:30 — театрализованная экскурсия «Кремль. С фонарем» 12+

Тульский кремль, 8(4872)77-49-34, по предварительной записи

По предварительной записи:

Тематическая экскурсия «Зима в Тульской губернии» 6+. Тульский областной краеведческий музей, 8(4872)30-79-75

«Новогодняя мастерская от Деда Мороза и Снегурочки» 6+. Музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг», 8(48756)2-35-10