«Улицы разбитых фонарей»: хорошо ли ты помнишь Дукалиса, Ларина и Казанову?

Сериал, рассказывающий о рабочих буднях 85-го отделения петербургской милиции, полюбился зрителям настолько, что растянулся на 16 сезонов. Он положил начало целому сериальному жанру — «российские сериалы про ментов».
Первый сезон легендарного сериала «про ментов» вышел 4 января 1998 года.
Сериал, рассказывающий о рабочих буднях 85-го отделения петербургской милиции, полюбился зрителям настолько, что растянулся на 16 сезонов. Он положил начало целому сериальному жанру — «российские сериалы про ментов».
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