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Тульские силовики провели новогодние рейды по проверке мигрантов

Тульские силовики провели новогодние рейды по проверке мигрантов

Всего было проверено 60 человек.

 Традиционно тульские стражи порядка на новогодние праздники проверяют соблюдение иностранными гостями миграционного и трудового законодательства. В этот раз проверка коснулась мигрантов в Центральном районе Тулы.  
  
Всего было проверено 60 человек. В отношении нарушителей составлены протоколы за различные нарушения российского законодательства в области миграционной и трудовой сферы. Всем нелегалам были выписаны штрафы и билеты домой на родину.

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Автор:
вчера, в 22:23 +1
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