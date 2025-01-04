Традиционно тульские стражи порядка на новогодние праздники проверяют соблюдение иностранными гостями миграционного и трудового законодательства. В этот раз проверка коснулась мигрантов в Центральном районе Тулы.
Всего было проверено 60 человек. В отношении нарушителей составлены протоколы за различные нарушения российского законодательства в области миграционной и трудовой сферы. Всем нелегалам были выписаны штрафы и билеты домой на родину.
Тульские силовики провели новогодние рейды по проверке мигрантов
Всего было проверено 60 человек.
Традиционно тульские стражи порядка на новогодние праздники проверяют соблюдение иностранными гостями миграционного и трудового законодательства. В этот раз проверка коснулась мигрантов в Центральном районе Тулы.
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