Тульские силовики провели новогодние рейды по проверке мигрантов

Традиционно тульские стражи порядка на новогодние праздники проверяют соблюдение иностранными гостями миграционного и трудового законодательства. В этот раз проверка коснулась мигрантов в Центральном районе Тулы.



Всего было проверено 60 человек. В отношении нарушителей составлены протоколы за различные нарушения российского законодательства в области миграционной и трудовой сферы. Всем нелегалам были выписаны штрафы и билеты домой на родину.